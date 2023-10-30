Воздушную тревогу в Севастополе отменили после срабатывания средств ПВО

Воздушная тревога в Севастополе была отменена. Об этом губернатор региона Михаил Развожаев написал в своем Telegram-канале.

«Отбой воздушной тревоги», — написал губернатор.

Перед этим над городом, согласно предварительным данным, были сбиты две воздушные цели, обломки упали на территорию школы.

Также сработала система противовоздушной обороны. Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие.

До этого Telegram-канал Baza писал, что сегодня ночью два безэкипажных катера пытались атаковать порт Севастополя. Один из них был подтоплен, второй развернулся и уплыл.

Утром в понедельник в Севастополе была приостановлена работа морского транспорта через бухту.

Перед этим Черноморский флот над акваторией отбил атаку беспилотников.

25 октября российские военные с помощью средств радиоэлектронной борьбы посадили БПЛА в пригороде Севастополя, затем объект сдетонировал на земле.

Ранее газета The Washington Post заявила об участии ЦРУ в атаке дронов на Крымский мост.