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После ледяных дождей москвичам пообещали «африканскую» жару и египетские ночи

Синоптик Шувалов: на этой неделе холод в Москве сменится на «африканскую» жару

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Пришедшая в Москву холодная погода с ледяными дождями и ветром на этой неделе изменится – столицу ждет «африканская» жара и египетские ночи. Температура воздуха превысит среднесуточные нормы. Такой прогноз в беседе с телеканалом «360» озвучил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Холодный циклон уже перешел на северо-восток и север региона, в результате чего в Тверской и Владимирской области будет гололед, рассказал Шувалов. «В Москве нужно настраиваться на всплеск тепла, на приход «африканской» жары, потому что именно так ее определили, и египетских ночей», — подчеркнул он.

Сегодня вечером в Москве воздух прогреется до 7-9 градусов тепла – это на 4-6 градусов выше нормы, отметил синоптик. По словам синоптика, сохранится такая погода и во вторник.

В среду в столице будет солнечно и сухо, а температура воздуха поднимется до 11-13 градусов выше нуля – по словам Шувалова, это почти многолетний рекорд для первого дня ноября.

Уйдет «африканская» жара из Москвы в четверг. В этот день похолодает до 6-9 градусов выше нуля, пройдет кратковременные дожди. Атмосферное давление в ночь на пятницу повысится до 747-749 мм ртутного столба.

В пятницу снова ожидается солнечная погода без осадков, но будет уже холоднее. Частично тепло вернется в выходные – в воскресенье, по прогнозу, воздух вновь прогреется до 10-12 градусов тепла.

Напомним, сегодня в столице объявлено штормовое предупреждение из-за ледяного дождя – он прогнозируется до 15:00.

В Росгидромете ранее сообщили, что солнечная погода в Москву вернется в первые выходные дни ноября.

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