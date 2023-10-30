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Под Хабаровском педофил изнасиловал двух девочек, затащив их в гаражи

Shot: под Хабаровском ищут педофила, затаскивающего детей в гаражи

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Под Хабаровском ищут затаскивающего детей в гаражи педофила. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, подозреваемый орудует в селе Ильинка. Педофил ловит маленьких девочек на улице, а потом затаскивает в гаражный кооператив, где насилует их.

Сообщается, что на данный момент известно о двух пострадавших. Ими стали сестры восьми и девяти лет, которые рассказали родителям, как незнакомец заманил их в гараж и изнасиловал.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера, сообщает Shot. Подозреваемому россиянину грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас сотрудники правоохранительных органов составляют фоторобот педофила.

Ранее мать педофила, изнасиловавшего 11-летнюю девочку в Подольске, обвинила во всем ребенка.

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