Путин проведет совещание с правительством по теме попыток Запада расколоть Россию

Президент России Владимир Путин после событий в Махачкале проведет вечером 30 октября большое совещание, на котором обсудит попытки Запада расколоть российское общество. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Совещание в очном режиме запланировано в 19:00 мск. Участники обсудят попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола российского общества. Песков отметил, что ожидается подробный разговор

«На нем будет и Мишустин, и Матвиенко, и Володин, и Краснов, Медведев, Патрушев, Белоусов, Лавров, Шойгу, директор ФСБ Бортников, Золотов, Нарышкин, Бастрыкин и первый заместитель министра внутренних дел Горовой. Возможны корректировки, если произойдут, проинформируем», — заключил Песков.

По его словам, ожидается выступление самого Путина, а дальше совещание пройдет в закрытом режиме.

Также Песков отметил, что Владимир Путин вечером 29 октября и сегодня утром получал и получает подробные доклады от ФСБ, Росгвардии и руководства Дагестана по поводу беспорядков в аэропорту Махачкалы.

Ранее глава Дагестана признался, что ему стыдно за беспорядки в Махачкале.