В беспорядках в аэропорту Махачкалы обвинили украинских провокаторов

Беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли из-за провокаций центра информационно-психологических спецопераций (ЦИПсО) Украины, заявил политолог МГУ им.Ломоносова Артем Косоруков. В беседе с РИАМО он назвал случившееся «результатом деятельности внешних сил» и призвал не допускать в России конфликтов на национальной или религиозной почве.

Сотрудники ЦИПсО Украины раскачивают в России национальную и религиозную темы, пытаясь столкнуть представителей разных народов и конфессий, убежден политолог.

«Это результат деятельности внешних сил, которые манипулируют в том числе патриотическими чувствами граждан, доводя до ситуации, когда это уже идет вразрез с действующим законодательством и угрожает национальной безопасности», – убежден он.

Война Израиля против Газы не должна переноситься на Россию, подчеркнул эксперт, добавив, что в современном мире нельзя допускать «пещерный антисемитизм». Он напомнил, что многие религиозные деятели в России осудили действия провокаторов и заявили, что претензии к политике властей Израиля нельзя переносить на граждан других стран.

«Обращаю внимание, что евреи такие же граждане России – работают во всех организациях и структурах, на всех уровнях власти и управления», – напомнил Косоруков, подчеркнув, что России следует прилагать все усилия для достижения мира на Ближнем Востоке, а не разжигать национальную рознь.

Напомним, накануне в аэропорт Махачкалы ворвалась толпа протестующих против прибытия рейса из Тель-Авива. Участники беспорядков заявляли о намерении «вычислить евреев» и выкрикивали антисемитские лозунги. Росавиация сообщила, что аэропорт будет закрыт до 6 ноября.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что ему стыдно за произошедшие в аэропорту события.