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Власти Израиля официально подтвердили гибель попавшей в плен ХАМАС гражданки ФРГ

МИД Израиля подтвердил гибель похищенной ХАМАС гражданки ФРГ Шани Лук

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@shanukkk

Министерство иностранных дел Израиля официально подтвердило гибель похищенной в Израиле сторонниками исламистского движения ХАМАС студентки Шани Лук. Об этом говорится в заявлении дипведомства, опубликованном на его странице в соцсети X (ранее Twitter).

«Мы с сожалением сообщаем, что тело 23-летней Шани Лук, имевшей гражданство ФРГ и Израиля, было обнаружено и опознано», — уточнили в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Шани похитили с музыкального фестиваля. Девушку подвергли пыткам, она «пережила невообразимые ужасы».

До этого мать девушки, оказавшейся в плену у ХАМАС, сообщила о ее гибели. Рикарда Лук узнала свою дочь на видео. На кадрах студентка в полуобнаженном виде лежит в пикапе между несколькими боевиками ХАМАС лицом вниз. Ей переломали ноги и положили на живот в пикап. Один из террористов закинул ногу на талию девушки, а второй схватил ее за волосы.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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Война в Израиле
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