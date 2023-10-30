Движение по Крымскому мосту перекрыли второй раз за день

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщил Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту уже временно перекрывали ранним утром 30 октября. Оперативный канал сообщал, что с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет. Спустя почти час движение восстановили.

22 октября Крымский мост перекрыли также два раза за сутки. Такие меры объяснялись ремонтными работами.

17 октября движение автотранспорта по Крымскому мосту также временно перекрывали.

Ранее в Крыму заявили о причастности трех стран к терактам на мосту.