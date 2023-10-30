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Врач рассказал, почему нельзя пользоваться телефоном во время посещения туалета

Daily Mail: врач рассказал, что долгое сидение на унитазе с телефоном чревато геморроем

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Pexels

Врач из Англии рассказал, почему нельзя пользоваться телефоном во время посещения туалета, пишет Daily Mail. По словам медика, эта привычка может привести к геморрою.

Гастроэнтеролог Джозеф Салхаб рассказал, что длительное сидение на унитазе вместе с телефоном действительно способно спровоцировать появление геморроя. Кроме того, это может привести к появлению нежелательных бактерий на устройстве.

«Напряжение и длительное сидение в туалете, подвергает вас риску развития геморроя, который может быть болезненным и кровоточить. Обязательно постарайтесь ограничить использование телефона во время посещения туалета», — предостерегает специалист.

Так же Джозеф напомнил людям о важности правильного питания, так как это полезно для кишечника и является профилактикой запоров.

«Увеличьте потребление клетчатки», — советует врач.

Ранее врач предостерег людей от чистки ушей ватными палочками.

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