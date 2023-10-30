В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения, передает ТАСС.

Сирены в данный момент звучат в Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

В ночь на 30 октября в Хмельницкой области после объявления в регионе воздушной тревоги прогремели несколько взрывов.

Вечером 29 октября тревога объявлялась в нескольких областях Украины, однако ночью предупреждение отменено во всех регионах страны.

Утром 29 октября воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях Украины.

В Винницкой области режим действовал на время около двух часов. В Николаевской и Тернопольской областях тревога длилась около 40 минут, а в Черновицкой области — более часа.

28 октября сообщалось о взрывах в Херсоне, которые были слышны в прибрежных районах города. В это время в подконтрольных Украине районах Херсонской области была объявлена воздушная тревога.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.