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Москвичам рассказали, когда в столицу вернется солнечная погода

Синоптик Цыганков: солнечная погода вернется в Москву к выходным

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Depositphotos

В первые выходные дни ноября в Москве ожидается солнечная погода, рассказал «Москве 24» заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

«К выходным, 4 и 5 ноября, давление вырастет, появится солнце и будет хорошая погода. В ночь на субботу ожидается -4...+1 °C. Днем температура составит +1...+6 °C. В ночь на воскресенье столбики термометров покажут +1...+6 °C, в дневные часы прогнозируется +6...+11 °C», — сказал эксперт.

По его словам, столица будет находиться под влиянием теплого атмосферного фронта всю неделю с 30 октября по 5 ноября, в будние дни будут пасмурная погода и дожди. Во вторник, 31 октября ожидается температура +6…+9°C, в среду — +9...+11°C. Ночные температуры в эти дни будут положительными.

Ночью в четверг, 2 ноября прогнозируется +2...+6 °C, днем воздух прогреется до +6...+9 °C. В ночь на пятницу температура составит -1...+4 °C, в дневные часы — +1...+6 °C.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд до этого говорил, что погода в Москве на прошлой неделе соответствовала середине ноября, однако, в середине этой недели ожидается резкое потепление до +11 °C.

Ранее синоптик предупредил москвичей об ухудшении погоды в понедельник.

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