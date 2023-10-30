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Насквозь пробило голову: в Кузбассе на рабочего обрушилось перекрытие старого здания

В Новокузнецке перекрытие старого здания насквозь пробило голову рабочему

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ЧС-чрезвычайная ситуация Кузбасса/VK

В Новокузнецке при обрушении здания сильно пострадал рабочий. Об этом сообщает паблик «ЧС-чрезвычайная ситуация Кузбасса» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел при разборе здания бывшего автосалона. Одно из перекрытий обрушилось и упало прямо на рабочего.

«При обрушении конструкции на мужчину сверху упали тяжелые обломки, которые насадили его на металлический лом, с которым он работал, пробив голову насквозь», — рассказал один из очевидцев ЧП.

По его словам, мужчина остался жив. Сначала сотрудники экстренных служб отпилили металлический штырь, который вошел ему в голову, затем пострадавшего забрали на «скорой».

Ранее в Алтайском селе ребенок проткнул ногу арматурой, играя в заброшенном здании.

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