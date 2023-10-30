Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Кожу проело»: россиянка получила ожог ягодиц после поездки в автобусе

В Екатеринбурге девушка получила химический ожог после поездки в автобусе

close
100%
Freepik

Жительница Екатеринбурга получила ожог после поездки на автобусе. Об этом сообщает E1.ru.

Инцидент произошел в автобусе №24, когда девушка ехала в колледж. По словам пострадавшей, она села на сиденье и почувствовала, что ее штаны намокли.

«Думаю, ну, может, от снегопада натекло с капюшона. А потом я чувствую жжение. Я приехала в колледж, отодвигаю штаны — а там просто все красное, всю кожу проело», — поделилась екатеринбурженка.

Девушка сидела и терпела боль на лекции, позже ей вызвали «скорую». Врачи диагностировали пострадавшей ожог второй степени.

Екатеринбурженка отметила, что жидкость проела ей только кожу, а ткань брюк осталась в целости.

Ранее в Тюмени пассажирка автобуса получила во время поездки химический ожог ягодиц.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий