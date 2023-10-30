«Кожу проело»: россиянка получила ожог ягодиц после поездки в автобусе

Жительница Екатеринбурга получила ожог после поездки на автобусе. Об этом сообщает E1.ru.

Инцидент произошел в автобусе №24, когда девушка ехала в колледж. По словам пострадавшей, она села на сиденье и почувствовала, что ее штаны намокли.

«Думаю, ну, может, от снегопада натекло с капюшона. А потом я чувствую жжение. Я приехала в колледж, отодвигаю штаны — а там просто все красное, всю кожу проело», — поделилась екатеринбурженка.

Девушка сидела и терпела боль на лекции, позже ей вызвали «скорую». Врачи диагностировали пострадавшей ожог второй степени.

Екатеринбурженка отметила, что жидкость проела ей только кожу, а ткань брюк осталась в целости.

Ранее в Тюмени пассажирка автобуса получила во время поездки химический ожог ягодиц.