Глава Дагестана предложил задержанным в аэропорту поехать на СВО «отмыться от позора»

Глава Дагестана Сергей Меликов предложил задержанным в аэропорту Махачкалы «отмыться от позора». Он отметил, что сделать они это могут в зоне спецоперации на Украине.

При этом он заявил, что в регионе еще не было такого, что задерживали за правонарушение и отправляли в зону СВО и люди, которые выполняют боевые задачи, пошли на это осознанно.

«Если кто-то из задержанных участников беспорядков изъявит желание, как говорится, отмыться от позора, принять участие либо в составе добровольческих подразделений, либо заключит контракт с Вооруженными силами, я буду это только приветствовать, но каких-то специальных мер не будет», — заявил Меликов.

Также глава региона заявил, что «прощения не будет никому» из участников беспорядков.

Вечером 29 октября толпа протестующих ворвалась в аэропорт Махачкалы, говоря о намерении «вычислить евреев».

Позже Росавиация сообщила, что аэропорт освободили от несанкционированно проникших людей. Также стало известно, что аэропорт будет закрыт до 6 ноября.

До этого силовики объявили усиление в аэропорту Махачкалы, однако не стали препятствовать насильственным «проверкам» документов прибывающих толпой. Собравшиеся заявляли, что не допустят беженцев из Израиля в республику из-за жестоких обстрелов сектора Газа.

Ранее МВД сообщило о задержании 60 участников протестов в аэропорту Махачкалы.