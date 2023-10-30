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Подростку оторвало пальцы из-за пенсионера, который выбросил запалы гранат в мусор

Подростку в Хабаровском крае ампутировали пальцы на руке из-за запала гранат

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МВД РФ по Хабаровскому краю

Подростку в Хабаровском крае ампутировали два пальца на руке из-за сработавшего запала гранат, которые выбросил в мусор пенсионер. Об этом сообщила полиция региона на официальном сайте.

Как выяснило следствие, 72-летний житель поселка Эльбан Амурского района несколько лет использовал ящики, в которых раньше были взрывчатые вещества. В октябре 2023 года мужчина убирался на участке и увидел закрытую жестяную банку в одном из ящиков, в которой были запалы для гранат.

Пенсионер выбросил банку в мусорный бак. Он думал, что ее утилизируют вместе с остальным отходами. Однако в этот же день во время прогулки 14-летний школьник нашел банку и один из запалов сработал в его руках. Подросток получил серьезные травмы двух пальцев, врачи их ампутировали.

Сотрудники полиции задержали пожилого мужчину по делу о незаконном хранении взрывных устройств. Пока пенсионера отпустили под подписку о невыезде.

Подобный инцидент случился в Краснодарском крае. Там мальчик искал медицинское средство в тумбочке отца и заметил гранату. Ребенку оторвало два пальца после того, как он взял в руки боеприпас.

Ранее в Череповце мужчина не захотел платить за выпечку и взорвал гранату в пекарне.

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