МВД установило более 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

После беспорядков в аэропорту Махачкалы в отделы полиции для дальнейшего разбирательства доставлены 60 активных участников. Об этом сообщили в Главном управлении МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Всего установлены более 150 активных участников беспорядков, подчеркнули в МВД.

Там также сообщили, что в результате беспорядков пострадали девять полицейских, двое из них находятся в больнице.

МВД проводит дальнейшие мероприятия по установлению всех причастных к произошедшему в аэропорту.

30 октября глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что попытки дестабилизировать ситуацию в республике проводятся противниками России. Он также сообщил, что возбуждены уголовные дела по ряду фактов, ставших причиной беспорядков. Все ответственные понесут заслуженную ответственность, подчеркнул глава региона.

Ранее сообщалось, что в результате беспорядков в аэропорту Махачкалы пострадали более 20 человек.