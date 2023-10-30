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Синоптик предупредил москвичей об ухудшении погоды в понедельник

В Москве объявили штормовое предупреждение из-за ледяного дождя на 30 октября

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Илья Питалев/РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в понедельник, 30 октября, в столице объявлено штормовое предупреждение из-за ледяного дождя. Об этом сообщает ТАСС.

По словам синоптика, соответствующее предупреждение выпустил Росгидромет и оно актуально как минимум до 15:00.

«Росгидрометом выпущено штормовое предупреждение. В Москве до 15:00 часов понедельника прогнозируются ледяной дождь и гололед», — подчеркнул Вильфанд.

До этого синоптик Михаил Леус предупредил жителей столицы о потеплении до 10 °C на нынешней неделе. Вторник-среда будут очень теплыми с температурой в дневные часы +8...+10 °C и с небольшими дождями, отметил метеоспециалист.

Также недовольный снегом манул в Московском зоопарке попал на видео. Сотрудники объяснили, что подобные погодные условия в дикой природе часто приводят к малоудачным охотам.

Ранее в Дагестане впервые за четыре года выпал летний снег.

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