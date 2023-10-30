В Республике Саха вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку

Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку под Тикси в Республике Саха. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По данным канала, пострадали два человека. Всего на борту было пять человек.

В августе сообщалось, что вертолет Ми-8 упал в Челябинской области в районе поселка Прудный. Предварительная причина крушения вертолета Ми-8 в Челябинской области — отказ двигателя.

Очевидцы видели, что перед тем, как упасть, вертолет сильно болтало из стороны в сторону, а затем он «камнем пошел вниз». По данным СМИ, на борту вертолета находились четыре человека.

В июле на Алтае разбился вертолет Ми-8 с 13 туристами. В их числе были целители, трансформационные тренеры, нейропсихологи, массажисты нетрадиционной медицины и психологи. Они договорились о совместном полете на Белуху в соцсетях. Отмечается, что сперва группа туристов выбрала другую авиакомпанию, однако в последний момент поменяли ее на «Алтай авиа».

Ранее вертолет Ми-8 с 16 пассажирами экстренно сел в Ненецком автономном округе.