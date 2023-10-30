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Глава Дагестана связал беспорядки в аэропорту Махачкалы с действиями противников РФ

Глава Дагестана Меликов: Украина причастна к беспорядкам в аэропорту Махачкалы

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что беспорядки в аэропорту Махачкалы вызваны «врагами России». Об этом он сообщил журналистам, передает РИА Новости.

По его словам, уже не в первый раз попытки дестабилизировать ситуацию в Дагестане и создать протестный фон «с раздуванием межнациональной розни» проводятся «нашими врагами», противниками России.

Он также заявил, что сегодня получил информацию, что один из Telegram-каналов, который призвал к «обще-кавказскому митингу», «администрируется и регулируется с территории Украины».

Вечером 29 октября толпа ворвалась в аэропорт Махачкалы, объявляя о намерении «вычислить евреев».

Росавиация сообщила, что аэропорт Махачкалы возобновит работу 31 октября. По словам Меликова, аэропорт будет восстановлен за 2-3 дня.

Ранее сообщалось, что в результате беспорядков в аэропорту Махачкалы пострадали более 20 человек.

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