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Девять полицейских пострадали при беспорядках в аэропорту Махачкалы

МВД: девять полицейских пострадали во время беспорядков в аэропорту Махачкалы

Девять сотрудников полиции пострадали во время беспорядков в аэропорту Махачкалы. Двое из них попали в больницу, пишет пресс-служба ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу в своем Telegram-канале.

В минздраве республики до этого сообщали, что в аэропорту ранения получили более двадцати человек, среди которых — и силовики, и гражданские, пишет РИА Новости. Двое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии. Всего в больницу попали десять человек, еще столько же обратились за медпомощью, но в дальнейшей госпитализации не нуждались.

Все началось вечером 29 октября, когда толпа протестующих ворвалась в аэропорт Махачкалы, намереваясь «вычислить евреев».

Позже Росавиация сообщила, что аэропорт освободили от несанкционированно проникших людей. Также стало известно, что аэропорт будет закрыт до 6 ноября.

До этого силовики объявили усиление в аэропорту Махачкалы, однако не стали препятствовать насильственным «проверкам» документов прибывающих толпой. Собравшиеся заявляют, что не допустят беженцев из Израиля в республику из-за жестоких обстрелов сектора Газа.

28 октября в Карачаево-Черкессии прошел митинг против прибытия беженцев из Израиля на Северный Кавказ. Несколько десятков участников митинга были задержаны за нарушение установленного порядка проведения демонстраций.

Ранее в Дагестане толпа отобрала документы у прибывшего из Израиля мужчины, заподозрив в нем еврея.

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