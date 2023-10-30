Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Синоптик Тишковец предупредил о ледяном дожде и тумане в Москве

Тишковец: снегопад, ледяной дождь и до +4 °C ожидаются в Москве 30 октября

close
100%
Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

В Москве сегодня ожидаются снегопад, ледяной дождь, туманы и до +4 °C. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Как рассказал Тишковец, в понедельник погода в столичном регионе будет находиться под влиянием и прохождением теплого атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном.

Он отметил, что с 07:31 мск начнется снегопад, который продлится до 10:00, после чего он станет переходить в ледяной дождь, который будет идти в течение двух часов до полудня с отложением льда до 1 мм. Во второй части дня он перейдет в дождь и морось, и продлится до вечера, с вероятностью образования густых дымок и туманов с ухудшением видимости до 200-500 м.

По прогнозу синоптика, выпадет до 8-10 мм осадков.

Температура воздуха днем в столице составит +2...+4 °C, в Московской области — от 0 °C до +5 °C. Ветер южный, юго-западный, 4-9 м в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 739 мм ртутного столба.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что начало ноября в Московском регионе может стать одним из самых теплых в истории.

Ранее врач назвала заболевания, которые могут обостряться в холодное время года.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий