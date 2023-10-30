Синоптик Тишковец предупредил о ледяном дожде и тумане в Москве

В Москве сегодня ожидаются снегопад, ледяной дождь, туманы и до +4 °C. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Как рассказал Тишковец, в понедельник погода в столичном регионе будет находиться под влиянием и прохождением теплого атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном.

Он отметил, что с 07:31 мск начнется снегопад, который продлится до 10:00, после чего он станет переходить в ледяной дождь, который будет идти в течение двух часов до полудня с отложением льда до 1 мм. Во второй части дня он перейдет в дождь и морось, и продлится до вечера, с вероятностью образования густых дымок и туманов с ухудшением видимости до 200-500 м.

По прогнозу синоптика, выпадет до 8-10 мм осадков.

Температура воздуха днем в столице составит +2...+4 °C, в Московской области — от 0 °C до +5 °C. Ветер южный, юго-западный, 4-9 м в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 739 мм ртутного столба.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что начало ноября в Московском регионе может стать одним из самых теплых в истории.

Ранее врач назвала заболевания, которые могут обостряться в холодное время года.