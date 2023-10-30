Движение по Крымскому мосту перекрыли

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Причина приостановки движения не называется.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

В 7:00 по мск оперативный канал сообщал, что с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет.

До этого движение перекрывалось накануне. Причина также не называлась. Через несколько часов движение транспорта по Крымскому мосту со стороны Тамани и Керчи восстановили.

22 октября Крымский мост перекрыли два раза за сутки.

Ранее газета The Washington Post заявила об участии ЦРУ в атаке дронов на Крымский мост.