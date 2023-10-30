В Московском регионе начало ноября может стать одним из самых теплых в истории

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что 1 ноября в Москве и Подмосковье ожидается до +12…+13°C. Об этом пишет ТАСС.

Специалист отметил, что 1 ноября может стать не только самым теплым днем недели, но и одним из самых теплых за весь период метеонаблюдений, которые ведут с 1877 года.

Прошлый рекорд зафиксировали в столице в 1934 году, тогда столбик термометра показывал +12,6°C. В 2023 году температура ожидается от +10 до +12°C в самой столице и до +13°C — в области, отметил синоптик.

Непривычное тепло обусловлено поступлением воздушных масс из Африки. Поэтому москвичей ожидает «африканская, точнее египетская погода», заметил Вильфанд.

В четверг, 2 ноября, температура будет падать до +5–10°C, а в пятницу, 3 ноября, столбики термометров покажут от +1 до +4°C. Но и эти показатели выше нормы, предупредил эксперт.

По предварительным прогнозам, в выходные, 5 и 6 ноября, в Москве может потеплеть до +7°C.

Ранее москвичей предупредили о дождливой погоде в начале ноября.