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Украинская беженка призвала соотечественников в Ирландии искать работу

Беженка Мажак призвала украинцев в Ирландии найти работу и не жить на пособие

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Kacper Pempel/Reuters

Украинцам в Ирландии нужно идти на работу, а не довольствоваться пособием. Об этом заявила беженка Ирина Мажак изданию Irish Times.

В публикации уточнили, что гражданка Украины покинула Киев в мае 2023 года. Женщина отметила, что Дублину лучше перенаправить средства, которые выделяют на украинских беженцев, на другие направления.

«Лучше было бы их потратить на наиболее уязвимые слои населения», — считает Мажак.

Украинская беженка также призвала сограждан устраиваться на работу. Она сама ведет медицинские исследования в Королевской коллегии хирургов Ирландии. Всего, по данным ирландских властей, в стране находятся более 85 тыс. граждан Украины.

Накануне стало известно, что разрушившая семью миллионера Оверли Хакона украинка Мария Полончук развелась со своим мужем из Киева.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.

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