Украинская беженка призвала соотечественников в Ирландии искать работу

Украинцам в Ирландии нужно идти на работу, а не довольствоваться пособием. Об этом заявила беженка Ирина Мажак изданию Irish Times.

В публикации уточнили, что гражданка Украины покинула Киев в мае 2023 года. Женщина отметила, что Дублину лучше перенаправить средства, которые выделяют на украинских беженцев, на другие направления.

«Лучше было бы их потратить на наиболее уязвимые слои населения», — считает Мажак.

Украинская беженка также призвала сограждан устраиваться на работу. Она сама ведет медицинские исследования в Королевской коллегии хирургов Ирландии. Всего, по данным ирландских властей, в стране находятся более 85 тыс. граждан Украины.

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