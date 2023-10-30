В ВОЗ заявили о невозможности эвакуации пациентов из Газы

Эвакуация пациентов из сектора Газа невозможна из-за опасности для их жизни на фоне боевых действий. Об этом в социальной сети X заявило подразделение ВОЗ на территории Палестины, передает РИА Новости.

«Больницы на севере продолжают получать приказы об эвакуации. ВОЗ еще раз подчеркивает, что эвакуация больниц невозможна без угрозы для жизни пациентов», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что запасы медикаментов сейчас находятся на «предельно низком уровне». Кроме того, по заявлению ВОЗ, нехватка топлива сказывается на работе служб скорой помощи.

Накануне глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус говорил, что палестинцы не могут выполнить требование Израиля об эвакуации больницы «Аль-Кудс» в секторе Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по Израилю и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на израильскую территорию, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.