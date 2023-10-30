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Аэропорт Махачкалы планируют открыть уже 31 октября

Росавиация: аэропорт Махачкалы начнет работу 31 октября

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Russian Emergency Ministry Press Service/AP

В Росавиации заявили, что аэропорт Махачкалы вновь начнет работу уже 31 октября. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В ведомстве объявили, что что в связи со стабилизацией ситуации в аэропорту Махачкалы период временного закрытия воздушной гавани для приема будет продолжаться предварительно до 02.59 мск 31 октября 2023 года.

При этом в Росавиации подчеркнули, что открытие аэропорта произойдет только после тщательной проверки правоохранительными органами аэровокзала, аэродрома и прилегающей территории.

Ранее сообщалось, что аэропорт Махачкалы будет закрыт для приема воздушных судов на неделю до 6 ноября 2023 года.

Вечером 29 октября толпа протестующих ворвалась в аэропорт Махачкалы, объявляя о намерении «вычислить евреев».

Позже Росавиация сообщила, что махачкалинскую воздушную гавань освободили от ворвавшихся туда людей.

Ранее в Дагестане толпа отобрала документы у прибывшего из Израиля мужчины.

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