В Днепропетровске произошли взрывы

Взрывы произошли в пригороде города Днепропетровск. Об этом сообщает украинское издание «Суспильне» («Общественное»).

«В пригороде Днепра слышны взрывы», — сказано в сообщении.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.

30 октября несколько взрывов прогремели в Хмельницкой области после объявления в регионе воздушной тревоги. Областная военно-гражданская администрация украинской территории пояснила, что источником звуков стала работа средств противовоздушной обороны.

Вечером в воскресенье тревога объявлялась в нескольких областях Украины, однако ночью предупреждение отменено во всех регионах страны.

10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, Вооруженные силы Российской Федерации начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.