Взрывы произошли в районе американской базы на востоке Сирии

Несколько взрывов произошли в районе американской базы, расположенной на востоке Сирии. Об этом сообщает местная газета «Аль-Ватан».

Согласно данным издания, звуки взрывов раздались на объекте США на нефтяном месторождении «Омар». Последнее находится к северо-востоку от города Дейр-эз-Зора.

В материале указано, что после взрывов в воздух были подняты несколько военных самолетов. Однако другие подробности о произошедшем в настоящее время не уточняются.

27 октября телеканал Al Mayadeen сообщил, что на одной из американских баз в Сирии произошли взрывы. Речь шла о военном объекте, который находится на газовом месторождении «Конико».

До этого Военно-воздушные силы США нанесли удары по территории сирийской провинции Дейр-эз-Зор. По утверждениям Пентагона, в указанном месте располагались склады с техникой и боеприпасами иранских войск. Однако позже выяснилось, что соответствующих военных объектов в данном регионе не было.

В ночь на 29 октября беспилотные летательные аппараты атаковали американскую базу на сирийском нефтяном месторождении «Омар». В тот же день вооруженные группировки в Ираке заявили о нападении на базу США, расположенную вблизи сирийского города Аль-Шаддади.

Ранее американский президент Джо Байден прокомментировал удары по объектам страны на территории Сирии.