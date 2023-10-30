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В результате беспорядков в аэропорту Махачкалы пострадали свыше 20 человек

Минздрав Дагестана: больше 20 человек пострадали в аэропорту Махачкалы

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Russian Emergency Ministry Press Service/AP

Больше 20 человек пострадали в результате инцидента в аэропорту Махачкалы в результате беспорядков. Об этом сообщается в Telegram-канале минздрава Дагестана.

«Лечением 10 пострадавших в результате инцидента в аэропорту Махачкалы заняты медики республиканских стационаров. Пострадавшие [в состоянии] средней степени тяжести и тяжелые», — сказано в сообщении.

Кроме того, отмечается, что двое человек в крайне тяжелом состоянии. Также ранения получили свыше 10 человек, которые с легкими травмами обратились за помощью в больницу амбулаторно.

Вечером 29 октября толпа протестующих ворвалась в аэропорт Махачкалы, заявляя о намерении «вычислить евреев».

Позже Росавиация сообщила, что махачкалинскую воздушную гавань освободили от протестующих. Также стало известно, что аэропорт будет закрыт до 6 ноября.

До этого силовики объявили усиление в аэропорту Махачкалы, но не стали препятствовать толпе насильственной «проверке» документов тех, кто прилетал в город. Собравшиеся говорили, что не пустят израильских беженцев в Дагестан из-за жестоких обстрелов территории сектора Газа.

Ранее в Дагестане толпа отобрала документы у прибывшего из Израиля мужчины.

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