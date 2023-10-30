Серия взрывов раздалась в Хмельницкой области

Несколько взрывов прогремели в Хмельницкой области после объявления в регионе воздушной тревоги. Областная военно-гражданская администрация украинской территории, как обычно, объяснила источником звуков работу средств противовоздушной обороны (ПВО), сообщает ТАСС.

Вечером в воскресенье тревога объявлялась в нескольких областях Украины, однако ночью предупреждение отменено во всех регионах страны.

Утром 29 октября воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях Украины.

В Винницкой области режим действовал на время около двух часов. В Николаевской и Тернопольской областях тревога длилась около 40 минут, а в Черновицкой области — более часа.

28 октября сообщалось о взрывах в Херсоне, которые были слышны в прибрежных районах города. В это время в подконтрольных Украине районах Херсонской области была объявлена воздушная тревога.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.