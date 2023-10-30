Минздрав республики сообщил в Telegram-канале, что в результате массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы несколько человек получили ранения.

«В результате инцидента в аэропорту Махачкалы есть раненые, которым оказывается медицинская помощь», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Вечером 29 октября толпа протестующих ворвалась в аэропорт Махачкалы, говоря о намерении «вычислить евреев».

Позже Росавиация сообщила, что аэропорт освободили от несанкционированно проникших людей. Также стало известно, что аэропорт будет закрыт до 6 ноября.

До этого силовики объявили усиление в аэропорту Махачкалы, однако не стали препятствовать насильственным «проверкам» документов прибывающих толпой. Собравшиеся заявляют, что не допустят беженцев из Израиля в республику из-за жестоких обстрелов сектора Газа.

Ранее в Дагестане толпа отобрала документы у прибывшего из Израиля мужчины.