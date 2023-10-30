Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В результате инцидента в аэропорту Махачкалы есть раненые

Минздрав Дагестана: в результате инцидента в аэропорту Махачкалы есть раненые

close
100%
Potashev Aleksandr/Shutterstock

Минздрав республики сообщил в Telegram-канале, что в результате массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы несколько человек получили ранения.

«В результате инцидента в аэропорту Махачкалы есть раненые, которым оказывается медицинская помощь», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Вечером 29 октября толпа протестующих ворвалась в аэропорт Махачкалы, говоря о намерении «вычислить евреев».

Позже Росавиация сообщила, что аэропорт освободили от несанкционированно проникших людей. Также стало известно, что аэропорт будет закрыт до 6 ноября.

До этого силовики объявили усиление в аэропорту Махачкалы, однако не стали препятствовать насильственным «проверкам» документов прибывающих толпой. Собравшиеся заявляют, что не допустят беженцев из Израиля в республику из-за жестоких обстрелов сектора Газа.

Ранее в Дагестане толпа отобрала документы у прибывшего из Израиля мужчины.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий