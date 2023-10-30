Главный раввин России призвал сохранить атмосферу межрелигиозного уважения в стране

Главный раввин России Берл Лазар в своем Telegram-канале призвал каждого жителя России сделать все возможное, чтобы сохранить уникальную атмосферу взаимного уважения и поддержки в стране.

Берл Лазар подчеркнул, что отношения между народами, конфессиями, культурами в России веками строились на принципах взаимного уважения. В частности, на Северном Кавказе мусульмане и евреи помогают друг другу, приглашают друг друга на праздники, реализуют совместные социальные и культурные проекты.

Главный раввин России отметил, что события последних дней показывают, что этой традиционной дружбе приходится пройти испытание на прочность. По мнению Берла Лазара, происшедшие события на Северном Кавказе не случайны, так как им предшествовала оголтелая пропаганда экстремизма и террора в социальных сетях.

Берл Лазар призвал позаботиться о том, чтобы «ядовитые семена экстремизма и терроризма» не проросли на российской земле. Он отметил, что федеральные власти это понимают и делают все возможное, чтобы защитить самые основы существования многонационального государства.

Главный раввин России сказал, что не сомневается в том, что агрессивные действия «ослепленных ненавистью экстремистов» в Черкесске и Нальчике получат жесткий отпор со стороны правоохранительных органов.

Ранее руководство Духовного управления мусульман (ДУМ) России на фоне конфликта в Палестине обратилось с призывом к мусульманам не поддаваться на провокации, направленные преследование людей по национальному и религиозному принципу.

Ранее в Дагестане толпа отобрала документы у прибывшего из Израиля мужчины.