Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Муфтий осудил перенос ближневосточного конфликта в Россию

Муфтий Мухетдинов назвал неправильным перенос ситуации на Ближнем Востоке в РФ

close
100%
«ТУТ ДАГЕСТАН»' class="item-image" >
Телеграм-канал «ТУТ ДАГЕСТАН»

Попытки перенести «кальку» конфликта на Ближнем Востоке на территорию многонациональной и многоконфессиональной России являются неправильными. Об этом заявил первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Дамир Мухетдинов, передает РИА Новости.

Как он отметил, вне зависимости от места их проведения боевые действия всегда находят отголоски среди верующих по всему миру. Однако, несмотря на события в Израиле и Палестине, желание некоторых граждан перенести данное противостояние в страну с многонациональным и многоконфессиональным народом является несправедливым.

В связи с этим муфтий призвал мусульман в своих поступках руководствоваться здравым смыслом. Кроме того, он указал на необходимость следовать правилам и соблюдать требования религии.

«Для нашей религии неприемлемы несправедливость, коллективное наказание, суд Линча, а также такие формы расизма и высокомерия, как юдофобия», — резюмировал Мухетдинов.

Вечером 29 октября на территории аэропорта «Уйташ» в Махачкале произошли массовые беспорядки, вызванные прибытием рейса из Израиля. Сначала местные жители потребовали не пускать в город евреев, а затем начали проверять документы у покидающих территорию воздушной гавани людей.

Позже агрессивно настроенные люди ворвались в здание и вышли на взлетно-посадочную полосу, на фоне чего аэропорт пришлось временно закрыть. Согласно последней информации, сотрудники правоохранительных органов уже освободили территорию воздушной гавани от бушующей толпы.

В связи с произошедшим главное следственное управление СК РФ по Дагестану возбудило уголовное дело по статье о массовых беспорядках. Региональное правительство, в свою очередь, создало оперативный штаб.

Ранее омбудсмен РФ Татьяна Москалькова назвала цель беспорядков в Махачкале.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий