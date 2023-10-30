Муфтий осудил перенос ближневосточного конфликта в Россию

Попытки перенести «кальку» конфликта на Ближнем Востоке на территорию многонациональной и многоконфессиональной России являются неправильными. Об этом заявил первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Дамир Мухетдинов, передает РИА Новости.

Как он отметил, вне зависимости от места их проведения боевые действия всегда находят отголоски среди верующих по всему миру. Однако, несмотря на события в Израиле и Палестине, желание некоторых граждан перенести данное противостояние в страну с многонациональным и многоконфессиональным народом является несправедливым.

В связи с этим муфтий призвал мусульман в своих поступках руководствоваться здравым смыслом. Кроме того, он указал на необходимость следовать правилам и соблюдать требования религии.

«Для нашей религии неприемлемы несправедливость, коллективное наказание, суд Линча, а также такие формы расизма и высокомерия, как юдофобия», — резюмировал Мухетдинов.

Вечером 29 октября на территории аэропорта «Уйташ» в Махачкале произошли массовые беспорядки, вызванные прибытием рейса из Израиля. Сначала местные жители потребовали не пускать в город евреев, а затем начали проверять документы у покидающих территорию воздушной гавани людей.

Позже агрессивно настроенные люди ворвались в здание и вышли на взлетно-посадочную полосу, на фоне чего аэропорт пришлось временно закрыть. Согласно последней информации, сотрудники правоохранительных органов уже освободили территорию воздушной гавани от бушующей толпы.

В связи с произошедшим главное следственное управление СК РФ по Дагестану возбудило уголовное дело по статье о массовых беспорядках. Региональное правительство, в свою очередь, создало оперативный штаб.

Ранее омбудсмен РФ Татьяна Москалькова назвала цель беспорядков в Махачкале.