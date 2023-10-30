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Омбудсмен Москалькова назвала цель беспорядков в аэропорту Махачкалы

Москалькова: беспорядки в Махачкале нацелены на разжигание межнациональной розни

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Массовые беспорядки в аэропорту Уйташ, расположенном в Махачкале, направлены на дестабилизацию гражданского мира и разжигание межнациональной розни в России. Об этом в своем Telegram-канале написала уполномоченный по правам человека в стране Татьяна Москалькова.

По словам омбудсмена, происходящее в Республике Дагестан может привести к грубейшим нарушениям прав человека. В связи с этим она призвала жителей региона соблюдать действующие законы и не поддаваться на различные провокации.

«События в аэропорту Махачкалы совершенно очевидно направлены на разжигание межнациональной розни <...> Цель — дестабилизация гражданского мира в России», — подчеркнула Москалькова.

Также омбудсмен напомнила о недавно состоявшейся встрече президента РФ Владимира Путина с представителями религиозных конфессий. В ходе мероприятия глава государства указал, что в своих поступках каждый гражданин должен руководствоваться коренными интересами многонационального народа страны. Кроме того, он назвал согласие между представителями разных национальностей и религий основой российской государственности.

Вечером 29 октября у входа в здание аэропорта Махачкалы собрались местные жители, недовольные прибытием самолета из Израиля. В какой-то момент протестующие начали проверять документы у покидающих территорию воздушной гавани людей, а затем прорвались на взлетно-посадочную полосу.

Согласно последней информации, сотрудникам правоохранительных органов удалось освободить аэродром от несанкционированно проникших граждан. Незадолго до этого главное следственное управление СК РФ по Дагестану возбудило уголовное дело по статье о массовых беспорядках.

Ранее в Росавиации сообщили о переносе вылета нескольких самолетов из аэропорта Махачкалы.

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