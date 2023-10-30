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Глава Дагестана прокомментировал события в международном аэропорту Махачкалы

Глава Дагестана осудил действия участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

Глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале обвинил в предательстве участников беспорядков в аэропорту Махачкалы.

Глава Дагестана подчеркнул, что участники беспорядков своими действиями «воткнули нож в спины тех, кто отдал жизнь за безопасность Родины». Меликов имел ввиду дагестанцев, оборонявших в 1999 году республику от международных террористов и принимающих сейчас участие в специальной военной операции (СВО).

Меликов назвал происшедшее в аэропорту возмутительным и отметил, что случившееся обязательно получит соответствующую оценку правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что омбудсмен Дагестана Джамал Алиев призвал жителей региона не позволять подстрекателям толкать их на неправомерные действия. Он также призвал не подставлять себя и не наносить вред окружающим людям.

Вечером 29 октября толпа протестующих ворвалась в аэропорт Махачкалы, объявляя о намерении «вычислить евреев».

Ранее в Дагестане толпа отобрала документы у прибывшего из Израиля мужчины.

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