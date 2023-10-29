Аэропорт Махачкалы закрыли на неделю

Аэропорт Махачкалы будет закрыт до 6 ноября, сообщила Росавиация в своем Telegram-канале.

«Аэропорт Махачкалы закрыт на прием воздушных судов с 21:40 мск 29 октября по (предварительно) 02:59 мск 06 ноября 2023 года», — сказано в сообщении.

В Росавиации также отмечали, что аэродром освобожден от несанкционированно проникших людей.

Вечером 29 октября толпа протестующих ворвалась в аэропорт Махачкалы, объявляя о намерении «вычислить евреев».

До этого силовики объявили усиление в аэропорту Махачкалы, однако не стали препятствовать насильственным «проверкам» документов прибывающих толпой. Собравшиеся заявляют, что не допустят беженцев из Израиля в республику из-за жестоких обстрелов сектора Газа.

28 октября в Карачаево-Черкессии прошел митинг против прибытия беженцев из Израиля на Северный Кавказ. Несколько десятков участников митинга были задержаны за нарушение установленного порядка проведения демонстраций.

Ранее в Дагестане толпа отобрала документы у прибывшего из Израиля мужчины.