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В Дагестане создан оперативный штаб из-за ситуации в аэропорту Махачкалы

Правительство Дагестана создало оперштаб из-за беспорядков в аэропорту Махачкалы

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Правительство Дагестана создало оперативный штаб для отслеживания ситуации в аэропорту Уйташ, расположенном в городе Махачкале. Об этом сообщается в Telegram-канале региональной администрации.

Как указано в заявлении, глава республики Сергей Меликов лично возглавил работу оперативного штаба. В настоящее время он определяет, какие задачи и действия необходимо выполнить членам специального органа.

«Создан оперативный штаб по ситуации с инцидентом в связи с общественно-политической ситуацией в Дагестане», — говорится в публикации.

Также, согласно сообщению, уже в ближайшее время члены специального органа проведут экстренное совещание из-за массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы. В заседании должны принять участие представители правоохранительных органов и руководители муниципальных образований с органами государственной власти.

Вечером 29 октября возле входа в аэропорт Уйташ собралась толпа местных жителей, недовольных прибытием рейса из Израиля. Люди потребовали не пускать евреев в город, а затем начали проверять документы у всех выходящих из здания.

Позже агрессивно настроенные протестующие прорвались на территорию воздушной гавани и на взлетно-посадочную полосу. Тогда же к месту беспорядков прибыли сотрудники Росгвардии.

На фоне происходящего руководство воздушной гавани решило приостановить работу. Из-за этого в аэропорту были отложены вылеты нескольких пассажирских самолетов.

Согласно последней информации, сотрудники правоохранительных органов смогли освободить аэродром Махачкалы от несанкционированно проникших людей. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки).

Ранее в министерстве внутренних дел РФ прокомментировали ситуацию в Дагестане.

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