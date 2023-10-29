Аэродром в Махачкале освобожден от несанкционированно проникших людей

Аэродром Махачкалы освободили от несанкционированно проникших людей. Об этом сообщает Росавиация в своем Telegram-канале.

«На 22.20 мск, благодаря работе правоохранительных органов, аэродром освобожден от несанкционированно проникших граждан», — сказано в сообщении.

Вечером 29 октября толпа протестующих ворвалась в аэропорт Махачкалы, объявляя о намерении «вычислить евреев».

До этого силовики объявили усиление в аэропорту Махачкалы, однако не стали препятствовать насильственным «проверкам» документов прибывающих толпой. Собравшиеся заявляют, что не допустят беженцев из Израиля в республику из-за жестоких обстрелов сектора Газа.

28 октября в Карачаево-Черкессии прошел митинг против прибытия беженцев из Израиля на Северный Кавказ. Несколько десятков участников митинга были задержаны за нарушение установленного порядка проведения демонстраций.

Ранее в Дагестане толпа отобрала документы у прибывшего из Израиля мужчины.