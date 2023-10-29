Следователи возбудили уголовное дело из-за событий в Махачкале

Управление Следственного комитета (СК) России в республике Дагестане возбудило уголовное дело о массовых беспорядках из-за событий в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщает РИА «Дагестан» в Telegram-канале.

«Возбуждено уголовное дело по статье 212 [Уголовного кодекса России] — массовые беспорядки», — говорится в сообщении СК.

Следователи уточнили, что речь идет об организаций массовых беспорядков, сопровождавшихся погромами уничтожением имущества, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти.

По данным ведомства, за совершение подобного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет.

Вечером 29 октября толпа протестующих ворвалась в аэропорт Махачкалы, объявляя о намерении «вычислить евреев».

Силовики объявляли об усилении мер безопасности в аэропорту Махачкалы.

Ранее в Росавиации прокомментировали ситуацию в аэропорту Махачкалы.