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Cемью из девяти человек нашли убитой в ДНР

СК: в Волновахе в ДНР убили семью из девяти человек

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В частном доме в городе Волноваха в Донецкой народной республике (ДНР) обнаружили убитыми девять человек, в том числе двоих детей. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России.

Следователи завели уголовное дело по статье об убийстве свыше двух лиц, в том числе малолетних (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК). Максимальное наказание по этой статье — до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на соседей погибших, в доме погибших собрались родственники, это был семейный праздник. По информации источника РЕН ТВ, погибших нашли в кроватях в разных комнатах.

До этого в СК Алтайского края заявили, что все четыре члена семьи чиновника Иосифа Кременских могли умереть из-за выхлопов генератора, который был расположен недалеко от их номера. Супруги Кременских и двое их детей приехали на отдых на турбазу недалеко от озера Ая. После этого они из номера не выходили.

Ранее в Подмосковье застолье закончилось взрывом.

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