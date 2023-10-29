Аэропорт в Махачкале закрыли из-за беспорядков — на взлетно-посадочную полосу (ВПП) прорвалась толпа мужчин, которые пытаются найти среди пассажиров граждан Израиля. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, сейчас в небе над аэропортом не могут совершить посадку рейсы из Нижневартовска и Москвы. Не исключено, что сотрудники аэропорта примут решение перенаправить самолеты для посадки в аэропортах соседних республик России.

Днем 29 октября силовики объявили об усилении мер безопасности в аэропорте Махачкалы.

Однако сотрудники не стали мешать «проверкам» документов прибывающих пассажиров с целью «вычислить евреев». Собравшиеся заявли, что не допустят беженцев из Израиля из-за жестоких обстрелов сектора Газа.

28 октября в Карачаево-Черкессии прошел митинг против прибытия беженцев из Израиля на Северный Кавказ. Несколько десятков участников митинга были задержаны за нарушение установленного порядка проведения демонстраций.

26 октября глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что в мечетях республики проходят массовые Тахаджуд-намазы в поддержку Палестины. По его словам, мусульмане просят Аллаха «избавить палестинский народ от сионистского произвола».

Ранее Росгвардия прибыла в аэропорт Махачкалы.