Росгвардия прибыла в аэропорт Махачкалы

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что бойцы Росгвардии с щитами и в касках вошли в аэропорт Махачкалы.

Отмечается, что эта мера была произведена уже после того, как сотни протестующих прорвались в здание аэропорта и на взлетно-посадочную полосу. На этом фоне полицейские стали глушить связь в аэропорту, чтобы помешать толпе координировать свои действия.

До этого силовики объявили усиление в аэропорту Махачкалы, однако не стали препятствовать насильственным «проверкам» документов прибывающих со стороны собравшихся с целью «вычислить евреев». Собравшиеся заявляют, что не допустят беженцев из Израиля в республику из-за жестоких обстрелов сектора Газа.

28 октября в Карачаево-Черкессии прошел митинг против прибытия беженцев из Израиля на Северный Кавказ. Несколько десятков участников митинга были задержаны за нарушение установленного порядка проведения демонстраций.

26 октября глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что в мечетях республики проходят массовые Тахаджуд-намазы в поддержку Палестины. По его словам, мусульмане просят Аллаха «избавить палестинский народ от сионистского произвола».

Ранее в Дагестане толпа отобрала документы у прибывшего из Израиля мужчины.