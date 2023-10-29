Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что агрессивно настроенная толпа прорвалась на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы.

Отмечается, что сотрудники аэропорта пытаются утихомирить толпу.

До этого толпа ворвалась в здание аэропорта Махачкалы в поисках евреев.

До этого силовики объявили усиление в аэропорту Махачкалы, однако не стали препятствовать насильственным «проверкам» документов прибывающих со стороны собравшихся с целью «вычислить евреев». Собравшиеся заявляют, что не допустят беженцев из Израиля в республику из-за жестоких обстрелов сектора Газа.

28 октября в Карачаево-Черкессии прошел митинг против прибытия беженцев из Израиля на Северный Кавказ. Несколько десятков участников митинга были задержаны за нарушение установленного порядка проведения демонстраций.

26 октября глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что в мечетях республики проходят массовые Тахаджуд-намазы в поддержку Палестины. По его словам, мусульмане просят Аллаха «избавить палестинский народ от сионистского произвола».

Ранее в Дагестане толпа отобрала документы у прибывшего из Израиля мужчины.