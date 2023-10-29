ВОЗ заявила о невозможности эвакуировать больницу в Газе после предупреждения ЦАХАЛ

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что палестинцы не могут выполнить требование Израиля об эвакуации больницы «Аль-Кудс» в секторе Газа. Соответствующая публикация размещена в его Telegram-канале.

Гебрейесус подчеркнул, что больница заполнена ранеными, которые не могут быть перевезены. Кроме пациентов, в больнице укрываются 12 тыс. человек.

До этого в ВОЗ заявили, что в Газе сотни раненых оперируют без анестезии.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.