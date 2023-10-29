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Выросло число погибших при аварии на шахте в Казахстане

Число погибших при аварии на шахте в Карагандинской области выросло до 45

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Reuters

Число погибших в результате аварии на шахте в Карагандинской области Казахстана выросло до 45, передает в Telegram пресс-служба местного МЧС.

«Обнаружены тела 45 погибших шахтеров, поиски одного шахтера продолжаются», — сказано в сообщении.

До этого губернатор Карагандинской области Казахстана Ермаганбет Булекпаев заявлял, что предварительной причиной аварии на шахте имени Костенко, принадлежащей компании «АрселорМиттал Темиртау», стали возгорание и последовавший взрыв метано-воздушной смеси.

28 октября на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана произошла авария.

31 августа на территории шахты «Октябрьская», расположенной в городе Ленинск-Кузнецкий в Кемеровской области, произошел сильный пожар. Огонь вспыхнул в металлической постройке, которая находилась на поверхности. При этом в шахту попал дым, из-за чего сотрудникам пришлось эвакуироваться. На момент начала возгорания в туннелях находился 81 человек, подчеркнули в региональном управлении МЧС России.

Ранее в Днепропетровской области Украины обвалилась шахта, внутри которой работали люди.

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