Врач назвал возраст, в котором может поразить инсульт

Утверждение, что инсульт болезнь только пожилых людей, не соответствует действительности. Об этом заявил руководитель службы неврологии и реабилитации МОНИКИ имени Владимирского Максим Сутормин в беседе с изданием «360».

«Статистика говорит о том, что заболевание молодеет и инсультам подвержены не только люди старшего возраста, но и пациенты в возрасте 30−40 лет», — подчеркнул невролог.

Также врач предупредил, что экстренную помощь в домашних условиях при инсульте пациенту оказывать бесполезно, и призвал при первых признаках заболевания обращаться за медицинской помощью.

Невролог Сутормин напомнил, что важно успеть добраться до врачей в так называемый «золотой час» — первые четыре с половиной часа после инсульта.

«Если уложиться в них, вовремя вызвав бригаду скорой помощи, пациент может избежать тяжелых последствий», — отметил специалист.

Врачи призвал пациентов, особенно тех, у кого есть предрасположенность к наследственным заболеваниям, проходить диспансеризацию регулярно, а также следить за уровнем холестерина. Он напомнил, что в особой зоне риска по инсульту находятся люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом.

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