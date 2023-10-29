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Драка в российской школе закончилась черепно-мозговой травмой ребенка и переломом руки

В Магнитогорске пятиклассник получил черепно-мозговую травму в школьной драке

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achnov/VK

Драка между мальчиками из Магнитогорска закончилась серьезными травмами для обоих участников. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

По информации канала, конфликт между пятиклассниками, завершившийся дракой, произошел в школьной раздевалке. В результате одному из участников медики диагностировали доброкачественную внутричерепную гипертензию вследствие черепно-мозговой травмы, а также гематомы и ушибы. Второй мальчик получил перелом со смещением.

Источник канала, знакомый с ситуацией, подозревает, что ребенок получил травму руки из-за того, что избивал оппонента.

Ранее в Бурятии учитель избил подростка до перелома височной кости и операции.

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