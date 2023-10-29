КЦМСК призвал не поддаваться на антиеврейские провокации

Координационный центр мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) опубликовал в своем Telegram-канале обращение с просьбой не поддаваться на провокации деструктивных сил, которые пытаются призвать мусульман России выйти на улицы против всех евреев.

«В последние дни мы сталкиваемся с провокациями деструктивных сил, которые, сугубо в личных корыстных интересах, в целях разжигания межконфессиональной розни на Северном Кавказе, пытаются призвать мусульман выйти на улицы против всех евреев, в том числе столетиями мирно живущих на нашей территории, евреев граждан Российской Федерации, которые не имеют никакого отношения к геноциду палестинцев со стороны Израиля, США и их приспешников», — говорится в сообщении.

При этом авторы текста подчеркивают, что идут попытки интерпретировать отдельные заявления и малочисленные акции как мнение народа.

«В частности, перед домом правительства в Черкесске собралась небольшая группа людей, которые обратились к властям Карачаево-Черкесской Республики с требованием не пускать на территорию региона приезжих из Израиля и выселить всех евреев из КЧР. Мы категорически не поддерживаем такие заявления. Это противоречит духу исламской религии и традициям народов Северного Кавказа. Антисемитизму нет места в многонациональном Северном Кавказе», — отмечается в сообщении.

Муфтии Северного Кавказа заявили, что необходимо не дать врагам использовать мусульман в качестве инструмента разжигания межконфессиональной и межнациональной розни на нашей земле.

«Мусульмане Северного Кавказа, как и предписывает нам наша религия, не могут быть на стороне ненависти и нетерпимости к другим народам и религиям и не должны поддаваться на ложные призывы к насилию», — говорится в тексте.

Кроме того, в КЦМСК подчеркнули, что России созданы все условия для мирного сосуществования всех людей, независимо от религиозной и национальной принадлежности.

«Все традиционные религии получают широкую поддержку государства на развитие религиозного образования и культуры. Все права и свободы верующих защищены на законодательном уровне. Президент Российской Федерации В.В. Путин отметил, что »… межнациональное и межрелигиозное согласие – это основа российской государственности. Все другое, всякая другая позиция имеет антироссийскую направленность и составляющую», — отмечается в сообщении.