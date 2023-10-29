Российские врачи спасли мужчину с 7-сантиметровым тромбом в сонной артерии

Врачи Больницы скорой медицинской помощи в Омске спасли мужчину с большим тромбом. Об этом сообщает издание Gorod55 со ссылкой на областной Минздрав.

Как рассказали медики, 48-летний омич поступил в больницу на «скорой». После обследования у пациента выявили поражение устья внутренней сонной артерии по атеросклеротическому типу.

«Бляшка от общего просвета артерии составляла 95%. Мы провели комбинированное лечение — выполнили тромбоэкстракцию и тромбоаспирацию. С помощью стента-ретривера убрали тромб около 7 сантиметров», — рассказал хирург больницы Павел Неворотов.

Также врач напомнил, что после появления первых признаков инсульта — нарушение ориентации в пространстве и времени, искажение улыбки, невозможность поднять обе руки одновременно, нарушение речи, заторможенность и шум в ушах — необходимо незамедлительно обратиться за помощью.

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