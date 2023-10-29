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Юрий Подоляка заявил о причастности украинских спецслужб к антиеврейским митингам в России

Блогер Подоляка рассказал, что за антиеврейскими митингами в РФ стоит Украина

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Павел Бедняков/РИА Новости

За антиеврейскими митингами в России стоит украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПСО). Об этом в своем Telegram-канале заявил военный эксперт, блогер Юрий Подоляка.

«Уважаемые жители России. Особенно глубинки с преимущественно мусульманским населением. По моей информации, за подстрекателями, которые сегодня сеют ненависть среди в первую очередь мусульманского населения в отношении евреев, стоит украинская ЦИПСО», — написал он.

По его словам, украинской пропаганде наплевать как на евреев, так и на палестинцев. Подоляка считает, что это делается для того, чтобы в России началась внутренняя война, которая «отвлекла бы власть от уничтожения нацизма».

Блогер заключил, что все подстрекающие людей по национальному признаку являются террористами, работающими на киевских нацистов.

Подоляка подчеркнул, что не важно, какими словами они при этом прикрывают свои деяния.

Ранее стало известно, что в КЧР составили протоколы на 34 участников антиизраильского митинга.

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