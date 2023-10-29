В Коми взорвался нефтяной резервуар

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Екатерина Киселевич заявила в Telegram-канале, что около поселка Верхнеколвинск в республике взорвался нефтяной резервуар.

«Под Усинском, около поселка Верхнеколвинск, произошел взрыв резервуара временного содержания нефти. Объект ТПП «Лукойл-Усинскнефтегаз». По предварительным данным, есть один пострадавший», — сказано в сообщении Киселевич.

По данным министра, на место происшествия выехал пожарный отряд. Позднее она уточнила, что взорвавшийся резервуар был без нефти, поэтому утечки и загрязнения нет.

Информацию о взрыве также подтвердили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по региону. По данным ведомства, в 11:30 мск на объекте ТТП «Лукойл-Усинскнефтегаз» в поселке Возей (70 км от Усинска) загорелся резервуар РВС-5000.

«На место происшествия направлены силы и средства РСЧС из 51 человека и 18 единиц техники, в том числе от МЧС России 49 человек и 17 единиц техники», — указали в МЧС.

24 октября сильный пожар произошел в Ленинградской области после столкновения легкового автомобиля и грузовика «Газель», в котором перевозили газовые баллоны.

До этого взрыв на заправке произошел в Махачкале, недалеко от торгового центра «Глобус». Сначала вспыхнул газовый баллон, после чего загорелся автосервис и АЗС.

Ранее в Набережных Челнах загорелся отель Kamarooms.